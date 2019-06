Bosnischer Ex-Minister soll Elfjährige missbraucht haben

In Bosnien-Herzegowina ist am heutigen Donnerstag der frühere Bildungsminister des serbischen Landesteils wegen des Vorwurfs festgenommen worden, ein elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der 69-Jährige sei von 1998 bis 2001 in der Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Milorad Dodik gesessen. Zuletzt sei er Hochschulprofessor in Banja Luka gewesen.