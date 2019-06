Mann soll mit Sportbogen auf Ex-Freundin geschossen haben

Ein 50-Jähriger soll Mittwochabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) mit einem Sportbogen in Richtung seiner Ex-Freundin geschossen haben. Die Frau wurde nicht getroffen und blieb unverletzt. Von dem Schützen fehlte jede Spur. Nach ihm wurde mit Hochdruck gesucht. Zu Mittag veröffentlichte die Polizei zudem ein Fahndungsbild.

Die Frau hatte ihren Ex-Freund, mit dem sie im Streit gewesen sein dürfte, Mittwoch früh als vermisst gemeldet. Am Abend flog dann plötzlich ein Pfeil in ihre Richtung, als sie gerade vor dem Haus auf der Gartenbank saß. Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze ihr ehemaliger Lebensgefährte ist, denn der Pfeil gehört ihm. Seither lief nach dem Mann eine groß angelegte Suchaktion, an der u.a. das Sondereinsatzkommando Cobra, ein Hubschrauber und ein Suchhund beteiligt waren.

Bisher sei der Mann noch nicht einschlägig aufgefallen, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen in Richtung gefährliche Drohung.