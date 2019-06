Bärenwald Arbesbach trauert um Schützling "Miri"

Der Bärenwald in Arbesbach im Bezirk Zwettl trauert um "Miri". Der 19 Jahre alte Schützling des von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten betriebenen Zentrums wurde am Dienstagabend von "akut auftretenden, schweren Leiden" erlöst, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. Die Bärin war 2015 gemeinsam mit ihren Kindern "Emma" und "Erich" ins Waldviertel gebracht worden.