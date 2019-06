US-Militär sucht neue Bezugsquellen für Seltene Erden

Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit China sucht das US-Militär nach anderen Bezugsquellen für Seltene Erden. Das Verteidigungsministerium habe Gespräche mit Mkango Resources in Malawi und anderen Unternehmen in der ganzen Welt aufgenommen, sagte am Mittwoch Jason Nie, ein Mitarbeiter der Defense Logistics Agency (DLA) des Ministeriums während einer Konferenz in Chicago.