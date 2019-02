Grünes Licht für Pilotversuche Rechtsabbiegen bei Rot

Die Pilotversuche zu Rechtsabbiegen bei Rot können starten. Nach dem Nationalrat Ende Jänner hat auch der Bundesrat für eine entsprechende Novelle in der Straßenverkehrsordnung (StVO) mehrheitlich grünes Licht gegeben. Das teilte die Parlamentskorrespondenz am späten Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit.