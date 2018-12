67-Jähriger in Graz getötet - Polizei nahm Verdächtigen fest

Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Mittwochnachmittag in Graz-Andritz tödlich geendet. Dabei soll ein 30-Jähriger einen 67-Jährigen zusammengeschlagen und lebensgefährlich am Kopf verletzt haben. Der Verdächtige wurde gleich danach noch an Ort und Stelle festgenommen. Das Opfer wurde ins LKH gebracht, wo es seinen Verletzungen erlag. Über den Tathergang gab es vorerst noch keine Angaben.