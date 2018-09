Kasperl und Pezi müssen nicht in Pension

Kasperl und Pezi müssen nicht in Pension gehen: Der Fortbestand des Puppentheaters in der Wiener Urania ist gesichert. Direktor Manfred Müller hat am Montag angekündigt, sich für einen neuen "Verbündeten" entschieden zu haben. Wer die Bühne übernimmt, soll aber erst am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz verraten werden.