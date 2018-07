Schiff mit 450 Migranten steuert auf Lampedusa zu

In Italien bahnt sich ein neuer Konflikt um ein Flüchtlingsschiff an. Ein Fischerboot mit 450 Migranten an Bord ist am Freitagabend auf die Insel Lampedusa zugesteuert, obwohl Innenminister Matteo Salvini ein Einlaufen ausschloss. Nach Angaben der maltesischen Behörden befand sich das zweistöckige Holzschiff bereits in italienischen Gewässern.