Auf Frankreichs Landstraßen ab sofort nur noch Tempo 80

Auf rund 400.000 Kilometern Landstraße in Frankreich darf seit Sonntag nur noch mit Tempo 80 gefahren werden. Bisher galt eine Obergrenze von 90 Stundenkilometern. Mit der neuen Geschwindigkeitsbeschränkung zum Beginn der Sommerurlaubszeit will die französische Regierung den Straßenverkehr sicherer machen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Sie argumentiert, dass eine niedrigere Geschwindigkeit auf Landstraßen 300 bis 400 Unfalltote pro Jahr vermeiden könnte. Im vorigen Jahr waren 3.448 Menschen auf Frankreichs Straßen getötet worden.

Die Maßnahme hat indes zahlreiche Proteste ausgelöst. Noch am Samstag demonstrierten Hunderte Motorradfahrer in Paris gegen die Begrenzung. Nach mehreren Umfragen sind rund drei Viertel der Franzosen gegen das neue Tempolimit. Es gilt außerhalb von Ortschaften für alle Straßen ohne Mittelleitplanken mit jeweils nur einer Fahrspur pro Richtung. In Österreich darf auf Landstraßen 100 km/h gefahren werden.

Premierminister Edouard Philippe verteidigte den Schritt der französischen Regierung: Die Idee sei nicht, zu bestrafen, sondern das Verhalten zu ändern und Leben zu retten. Zusätzliche Bußgeldeinnahmen sollen in die Versorgung von Unfallopfern fließen.