Rebellen verhandeln mit Russen über Ende der Kämpfe in Daraa

Im Südwesten Syriens haben Rebellen und das russische Militär Gespräche über ein Ende der Kämpfe in der Provinz Daraa aufgenommen. Russland habe nach dem Vorbild anderer Abkommen gefordert, dass die Rebellen mit ihren Familien in ein von der Opposition gehaltenes Gebiet im Nordwesten abziehen oder die Rückkehr der Staatsmacht akzeptierten, sagte ein Unterhändler der Aufständischen am Samstag.