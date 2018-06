Königspython am Wiener Wilhelminenberg eingefangen

Ein Königspython, der diese Woche mehrfach am Wilhelminenberg in Wien-Ottakring gesichtet worden ist, ist nun eingefangen. Eine Spaziergängerin hatte das Tier am Freitag nahe der Feuerwache gesichtet und gemeldet. Die Tierrettung der Stadt Wien barg das ca. einen Meter lange und für den Menschen ungefährliche Tier. Die Schlange ist wohlauf, sie wurde in den Reptilienzoo Forchtenstein gebracht.