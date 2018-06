Bayer will "Dresdner Mars" gegen Widerstand verkaufen

Facebook

"Ich appelliere in aller Eindringlichkeit an das Unternehmen, das sich einen Namen im Kultursponsoring machen will, und das Gewissen seines Vorstandes", sagte sie der dpa. Auch Nachfahren eines Vorbesitzers mahnten in einem Offenen Brief an den Bayer-Vorstand, den Verkauf abzusagen und den "Mars" den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu schenken. Die 40 Zentimeter hohe Skulptur war ein persönliches Geschenk des Künstlers an den sächsischen Kurfürsten Christian I. und befand sich rund drei Jahrhunderte in Dresden.

"Wir haben entschieden, den "Mars" zu versteigern, weil wir verstärkt in junge Kunst investieren wollen, und halten daran fest", sagte ein Sprecher der Bayer-Kulturabteilung auf Anfrage. Ziel sei, "einen möglichst hohen Preis zu bekommen". Die knapp 40 Zentimeter hohe Bronzestatue ist laut Katalog mit 3,4 bis 5,6 Millionen Euro veranschlagt.