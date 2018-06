Führerscheinloser 17-Jähriger beschädigte acht Autos

Ein führerscheinloser 17-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Wien-Liesing insgesamt acht Autos beschädigt. Er war durch eine 30er-Zone gerast, gegen ein Baustellengitter und anschließend in ein geparktes Fahrzeug gekracht. Sein Wagen wurde auf die andere Straßenseite geschleudert, wo er sechs weitere Pkw demolierte. Der Bursche und seine Mitfahrer wurden leicht verletzt.