Sonderermittler des Papstes bei Missbrauchsopfern in Chile

Der Sonderermittler des Vatikans zum Missbrauchsskandal in Chile, Charles Scicluna, ist am Dienstag in dem südamerikanischen Land eingetroffen. Zusammen mit dem Papstgesandten Jordi Bertomeu soll er Missbrauchsopfer befragen und die chilenischen Diözesen im Umgang mit neuen Missbrauchsklagen anleiten.