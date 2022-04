Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Der weltberühmte Aktionskünstler Hermann Nitsch ist nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Hermann Nitsch war einer der bekanntesten Gegenwartskünstler Österreichs, erst Ende des Vorjahres gab er der Kleinen Zeitung ein Interview. Lesen Sie hier den Nachruf.

"Wir hätten diesen Krieg verhindern müssen – doch ich weiß nicht, wie?"

Zehntausende Russen, die dem Krieg in der Ukraine kritisch gegenüberstehen, verlassen ihr Land. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen. Nina Koren hat das Interview geführt. (Kleine Zeitung PLUS). Indessen hat in der Ukraine die Erstürmung des Stahlwerks in Mariupol offenbar begonnen. Mehr lesen Sie hier im Live-Ticker.

Pflegemisere in der Steiermark ist auch hausgemacht

Der Landesrechnungshof übt scharfe Kritik an den Ausbildungsstrukturen im Pflegewesen in der Steiermark. Dem Land fehle zudem der Überblick, Planungsgrundlagen seien längst überholt. Alle Details lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Tragödie in Kärnten sitzt Schmerz tief: "Es waren richtig gute Menschen"

Tiefe Trauer herrscht nach dem tragischen Unfall am Ostersonntag in Radenthein, bei dem ein Paar starb. Freunde und Verwandte nehmen an der Unfallstelle Abschied. Der Unfall-Lenker konnte noch nicht einvernommen werden. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Coronazahlen: 5395 Neuinfektionen österreichweit

Nach den Osterfeiertagen sinken die Coronazahlen weiter. Hier geht es zum Artikel.

Wie das oststeirische Hartl zur Bananen-Drehscheibe wurde

Heiß geliebt, weit gereist: In Hartl reift ein Großteil der Bananen für Österreichs Handel. Zum "Tag der Banane" am Mittwoch werfen wir einen Blick hinter die gelbe Schale. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Website & App: Einblick in unseren neuen digitalen Auftritt

In Kürze erstrahlt unsere Website in völlig neuem Glanz – eine kleine Vorschau auf die wichtigsten Neuerungen. Mehr dazu hier.

Dominic Thiem: Der nächste Anlauf zum Comeback

Dominic Thiem kehrt heute in Belgrad nach zehn Monaten auf die ATP-Tour zurück. Der Österreicher glaubt, erst 2023 wieder um große Titel mitspielen zu können. Hier geht es zum Ticker.

Franz-Stefan Gady: Ist Österreich ein Brückenbauer zwischen Kriegsparteien?

Politikanalyst Franz-Stefan Gady beleuchtet jede Woche die Brennpunkte der Geopolitik: Welche Rolle spielt Österreichs Reisediplomatie? Und ist Wien hier mehr als Kulisse für Weltpolitik?

Länger gesund leben? Ist einfach. Alle 30 Minuten aufstehen und 5 Minuten gehen

Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen viel zu viel und das versetzt unseren Körper ständig in Stress. Klingt seltsam, ist aber so. Der Molekularbiologe und Altersforscher Dr. Slaven Stekovic erklärt in 30 Minuten im Podcast, warum ein bisschen Bewegung und die richtige Atmung uns gesünder alt werden lassen.

