Narzissenfest 2026 – Frühlingsgruß für alle Sinne

Weiße, lieblich duftende Sternnarzissen sind die Stars des Narzissenfests, das von 28. bis 31. Mai 2026 in Bad Aussee stattfindet. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Festsonntag, der dieses Jahr in Bad Aussee ausgetragen wird. „Nachdem es heuer keinen Bootskorso gibt, können die Figuren den ganzen Tag lang gemütlich im Stadtzentrum besichtigt und fotografiert werden“, betont der Obmann des Narzissenfestvereins, Rudolf Grill. Ab 9 Uhr gibt es ein vielseitiges Festprogramm mit Musik, Tanz, Magie und kulinarischen Spezialitäten. Eine Jury nimmt nach bestimmten Gesichtspunkten die Bewertung der aufwendig gesteckten Narzissenfiguren vor und gibt um 15 Uhr die prämierten Figuren bekannt.

Der Krönungsabend der Hoheiten am 28. Mai im Kur- & Congresshaus Bad Aussee ist der Startschuss für das 66. Narzissenfest. An diesem Abend werden die zukünftigen Hoheiten vorgestellt. Das Publikum im Saal wählt beim Galaabend mit attraktiven Programmpunkten die Narzissenkönigin, danach finden die Amtsübergabe und offizielle Krönung statt. Die Narzissenkönigin und die beiden Prinzessinnen vertreten ein ganzes Jahr lang das Ausseerland Salzkammergut, die Steiermark und Österreich bei wichtigen Terminen und Veranstaltungen.