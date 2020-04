Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der öffentlichen Diskussion über die Folgen der Corona-Krise fehlt ein wichtiger Bereich des Lebens: die Religion. Politik, Medien und auch die Kirche selbst scheinen dem Problem auszuweichen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pfarrer Hans Peter Premur © Weichselbraun

Jetzt, nach einigen Wochen der Debatte über Eingriffe in unsere Grundrechte, ist auch wieder etwas über die Situation der Kirchen zu hören. Es geht wie überall darum, was erlaubt ist und was nicht. Meiner Meinung nach ist dies zu wenig, sowohl für die Kirche als auch für den Staat. Ich bin überzeugt davon dass wir auch hier mehr Reflexion brauchen.