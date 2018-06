Facebook

Am Ende steht der Aufruf, bei der Großdemonstration am 30. Juni am Wiener Westbahnhof teilzunehmen, am Beginn die Frage: "Wer hat an der Uhr gedreht? Arbeiten von früh bis spät!" Gewerkschaft, Arbeiterkammer und Arbeitnehmervertreter mobilisieren gegen die Pläne der Regierung, die Arbeitszeit massiv auszuweiten und vergessen dabei nicht auf den Humor:

Die Demo wird zeitgleich mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft stattfinden, zu der sich Kanzler, Vizekanzler und andere Regierungsmitglieder mit den Spitzen der EU ein Stelldichein im steirischen Schladming geben. Warum man die Demonstrierenden nicht ebenfalls nach Schladming ruft, begründet SPÖ-Nationalratsabgeordneter Beppo Muchitsch trocken: "Schladming wird Hochsicherheitszone sein. Wir gehen lieber nach Wien."