Die SPÖ bleibt verlässlich eine Partei der Unruhe. Nachdem im März der Bundesparteitag mit Ach und Weh und fast einer Kampfabstimmung über die Bühne gegangen ist, wird es eine solche am 30. Mai in Vösendorf beim Landesparteitag in Niederösterreich geben. Landesrat Sven Hergovich, einer der innerparteilichen Kritiker von Vizekanzler Andreas Babler, erhielt eine namhafte Herausforderin: Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin im Regierungsteam von Babler.

Königsberger-Ludwig hat sich in einem Schreiben an die Parteimitglieder und den Landesparteivorstand gewandt und ihre Kandidatur angekündigt. Ihr großes Anliegen sei, die Sozialdemokratie im Land „zu stabilisieren“, so Königsberger-Ludwig. Am kommenden Montag findet ein Landesparteivorstand statt, der den Parteitag vorbereitet.

„Konsensfähiges Angebot“

In Gesprächen sei „deutlich geworden, dass es in Teilen der Partei den Wunsch nach personellen Veränderungen gibt“, heißt es in dem Schreiben von Königsberger-Ludwig. Ihr gehe es darum, die SPÖ Niederösterreich „in eine ruhige, geschlossene und lösungsorientierte Richtung weiterzuentwickeln“. Ziel sei es, „ein starkes Personalpaket für die Zukunft zu schnüren“, das „ein gutes Angebot für die Menschen in Niederösterreich“ sei und „die größtmögliche Zustimmung der Partei“ finde: „Ein verlässliches, konsensfähiges Angebot für 2028.“

Sven Hergovich, Vorsitzender SPÖ Niederösterreich © APA/Max Slovencik

Die Bewerbung um den Vorsitz dürfte die Landespartei überrascht haben. Aus heutiger Sicht sei noch nicht klar, wie viele Kandidaten am Landesparteitag für den Vorsitz antreten werden, teilte Wolfgang Zwander, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich. „Fest steht aber: Sven Hergovich wird sich der Wiederwahl stellen.“

Kritik aus den Reihen der Gewerkschaft

Keine Freude mit einer öffentlich ausgetragenen Personaldebatte hat der niederösterreichische Klubobmann Hannes Weninger. „Alle Beteiligten gehören sofort an einen Tisch, um personelle und inhaltliche Fragen zu klären und um rasch wieder als Team agieren zu können“, erklärte er auf Anfrage. „Wenn es zwei Kandidaten gibt, ist das natürlich demokratisch. Die Vorgangsweise ist aber sehr hinterfragenswert“, sagte Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und ÖGB NÖ Vorsitzender.

Königsberger-Ludwig war in der vorherigen Legislaturperiode Gesundheits-Landesrätin in Niederösterreich und verfügte auch über passable Vertrauenswerte im Land, jedenfalls über bessere als ihr damaliger Parteichef Franz Schnabl. Nach dem schwachen Abschneiden bei der Wahl 2023 (minus 3,3 Prozent) übergab er die Partei aber an den Quereinsteiger Sven Hergovich, der in Niederösterreich das AMS leitete.

Der Ökonom, der kürzlich erstmals Vater wurde, gehörte jener Gruppe innerhalb der SPÖ an, der gerne eine Gegenkandidatur zu Babler auf dem Bundesparteitag gesehen hätte. Ex-Kanzler Christian Kern hörte sich um, besprach sich mit einigen zentralen Größen der SPÖ, woraufhin er seine Überlegungen zurücknahm. Babler kam bei der Wiederwahl mit rund 80 Prozent Zustimmung gut davon. Einer seiner Kritiker steht nun vor einer entscheidenden Weggabelung seiner politischen Ambitionen.