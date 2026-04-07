Noch sind das kleine Österreich und die große Weltlage von einer wirklich existenzbedrohenden Wirtschaftskrise ein paar Etappen entfernt. Der Spritpreis ist zwar unangenehm hoch, aber bisher betraf das zwei bis drei Tankfüllungen und hat sich noch nicht in alle anderen Preise hineingefressen. Das könnte aber passieren und die Regierung damit wieder einmal in die Lage versetzen, bedürftige Haushalte unterstützen zu wollen. Doch das kann sie nicht.

Die Krisen der vergangenen Jahre und die Versuche der Politik, lindernd einzugreifen, haben eine Leerstelle in der Datenbasis offenbart. Der Staat weiß zwar, wer wie viel verdient. Das geht aus den Steuerdaten hervor. Er weiß auch, wo die Menschen wohnen. Dafür gibt es das Melderegister. Er kann aber nicht sagen, wie hoch das Haushaltseinkommen an einer Adresse ist und für wie viele Personen es reichen muss. Dem Rechnungshof fiel bei der Prüfung der ORF-Haushaltsabgabe außerdem auf, dass es erhebliche Mängel beim Melderegister gibt, weil oft Türnummern fehlen würden. Einige Datensätze müssen wohl auch repariert werden.

Bisher ruht der Plan im Schreibtisch

Schon die vorherige Regierung hatte sich vorgenommen, diesen blinden Fleck des Staates zu beheben. Doch viel weiter, als die Statistik Austria mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen, sind ÖVP und Grüne nicht gekommen. Die jetzige Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hat sich ins Regierungsprogramm geschrieben, eine „geeignete Datenbasis zum Einkommen österreichischer Haushalte“ auszuarbeiten, konkrete Schritte wurden bisher aber nicht unternommen.

Einkommensdaten auf Ebene von Haushalten sind laut Experten aus mehreren Gründen wichtig. Sie ermöglichen im Krisenfall eine rasche und dennoch treffsichere Hilfe, die zudem automatisiert erfolgen kann, also ohne Antragssysteme, die einen hohen Bürokratieaufwand verursachen. Doch solche Daten gibt es derzeit nur für Bezieher der Sozialhilfe. Mit diesen erreicht man zwar sehr bedürftige Haushalte, aber nicht den unteren Mittelstand.

Viel Bürokratie oder mangelnde Treffsicherheit

Bei individuellen Einkommensdaten besteht die Ungenauigkeit, dass auch jene staatliche Hilfen erhalten, die wenig verdienen, aber trotzdem nicht bedürftig sind, sei es durch Vermögen oder eine sehr gut verdienende Partnerin. Außerdem könnten zwei gleich große Familien mit demselben Gesamteinkommen unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, wie sich die Haushaltseinkommen zwischen den Partnern verteilen. Steuerdaten sind zudem um ein bis zwei Jahre verzögert, für die akute Krisenhilfe daher nicht aktuell genug. Besser geeignet wären Daten der Sozialversicherung.

Es gibt noch zwei weitere Vorteile, wie Wifo-Ökonom Harald Oberhofer, der auch Sprecher der Plattform Registerforschung ist, erklärt: Im Vergleich zu Antragssystemen erleichtern datengestützte Hilfen die budgetäre Planung und damit deren Gegenfinanzierung. Zweitens sorgt die höhere Treffsicherheit dafür, möglichst wenig Mitnahmeeffekte zu produzieren, die die Inflation anheizen können, wie in den Krisenjahren ab 2022 zu sehen war.

Warum ein solches Register nach wie vor fehlt, konnte ein Rundruf nicht gänzlich klären. Die einzelnen Daten liegen zwar vor, doch sie zu verschränken ist rechtlich nicht trivial, da das Grundrecht auf Datenschutz berührt wird. Daher muss der Gesetzgeber darlegen, dass der Eingriff verhältnismäßig ist, erklärt der Rechtswissenschafter Nikolaus Forgó von der Universität Wien. Diese Hürde dürfte wohl zu nehmen sein, da eine deutlich wirksamere und sparsamere Förderpolitik möglich wird.

Noch besteht ein hoher politischer Abklärungsbedarf

Mühsamer dürfte die politische Einigung sein. Der Studie der Statistik Austria ist zu entnehmen, dass viele Detailfragen zu klären sind. Wie lange muss man in Österreich gemeldet sein, um die Förderung zu erhalten? Soll eine Studenten-WG auch ein Haushalt sein? Was ist mit Grenzgängern und Personen in Anstalten und Heimen? Auch das Einkommen muss definiert werden. Denn zahlreiche Haushalte erhalten staatliche Leistungen wie Pflegegeld, Stipendien, Familienförderung und so weiter. Dieses Geld trägt zum Haushaltseinkommen bei. Aber soll auch alles einberechnet werden oder zum Beispiel die Familienbeihilfe nicht? Dass ÖVP, SPÖ und Neos in all diesen Fragen rasch einen Konsens finden, ist unwahrscheinlich.

Es gibt außerdem ein grundsätzliches Unwohlsein der SPÖ mit einer Haushaltsberechnung. Während in Deutschland nach wie vor eine gemeinsame Besteuerung von Ehepartnern existiert, wurde sie hierzulande in der Ära Bruno Kreisky als unzeitgemäß und gleichstellungshemmend abgeschafft. Krisenhilfen für Haushalte sind zwar etwas anderes, dennoch stehen die Sozialdemokraten diesem Vorschlag sehr reserviert gegenüber. In den Regierungsverhandlungen haben sie auch das von der ÖVP geforderte automatische Pensionssplitting abgeblockt. Eine neue Datenbasis für Haushalte steht allerdings im Koalitionsvertrag. Im zuständigen Finanzministerium wird auch erklärt, dass man sich an die Vereinbarung halten wird. Allerdings: Derzeit haben andere Themen eine höhere Priorität.