Eben erst hat sich die Regierung darauf verständigt, die Pensionen für 2025 um 4,6 Prozent zu erhöhen. Das würde der durchschnittlichen Steigerung des Verbraucherpreisindexes entsprechen, und den Pensionisten keine Zugabe aus dem Budget drauflegen, wie es in der Vergangenheit so oft der Fall war. Tatsächlich hängt die Schieflage des Pensionssystems wie eine dunkle Wolke über kommenden Regierungsverhandlungen. Die Fakten sind allgemein bekannt: Wir gehen zu früh in Pension und beziehen diese auch noch wegen der steigenden Lebenserwartung immer länger, während weniger Junge nachkommen. Das ist auf Dauer eine ungesunde Mischung.