Der italienische General Claudio Graziano, Verwaltungsratspräsident des halbstaatlichen Schiffbauunternehmens Fincantieri mit Sitz in Triest, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Dies teilte die norditalienische Reederei mit. Die Todesursache des Ex-Vorsitzenden des Militärausschusses der Europäischen Union ist noch nicht bekannt. Der General wurde in seinem Haus in Rom tot aufgefunden.

Graziano war von 2015 bis 2018 Stabschef der italienischen Streitkräfte und von 2018 bis 2022 Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union. „Fincantieri drückt seine tiefe Trauer über den plötzlichen Tod von General Claudio Graziano aus“, teilte der Konzern in einer Erklärung mit, ohne Einzelheiten zu den Umständen zu nennen. Der Kurs der Fincantieri-Aktie fiel nach Bekanntwerden der Nachricht um über drei Prozent und damit unter die Fünf-Euro-Marke.

„Der Tod von General Claudio Graziano macht mich sprachlos“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Antonio Tajani via X. „Er war ein Freund und ein außergewöhnlicher Offizier, der Italien Ehre gemacht hat, auch in seinen europäischen Aufgaben“, so Tajani. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte ihn als „aufrechten Diener des Staates, der sein ganzes Leben lang die Nation, die Streitkräfte und die Institutionen mit Hingabe, Kompetenz und Professionalität geehrt hat“.

Fincantieri meldete 2023 einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro und beschäftigt fast 21.000 Personen. Das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen baut sowohl Handels- als auch Militärschiffe und ist das größte europäische Schiffbauunternehmen.