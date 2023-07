Jener Bub, der am Mittwoch im Tivoli-Freibad in Innsbruck gerettet werden musste (der Elfjährige trieb regungslos im Wasser), wurde danach "in stabilem Zustand" von der Rettung auf die Innsbrucker Klinik gebracht.

Sein Zustand ist jedoch kritisch. Dies sei unverändert, wie Kliniksprecher Johannes Schwamberger am Donnerstag der APA sagte.

Der genaue Unfallhergang ist weiter unklar, hieß es von der Polizei.

Der Bub war Teil einer Klasse, die sich im Bad befunden hatte. Auch zwei Lehrer waren dabei. Sie standen unter Schock und konnten deshalb bisher noch nicht befragt werden. Auch am Donnerstag werde das noch nicht möglich sein, wie die APA berichtet. Die Lehrer sollen in den kommenden Tagen einvernommen werden.