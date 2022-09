Der angekündigte "Erlebniseinkauf" ist dann doch eher unspektakulär. Die Nusspresse ist in Sekunden fertig, die Unverpackt-Station einfach zu bedienen und an der Bier-Abfüllanlage ist kaum zu sehen, wie sich die braune Flasche füllt. Als „Erlebnis“ wurde auch nur ein kleiner Teil beworben, die Attraktion an diesem Donnerstagvormittag ist "Pflanzilla" selbst – der erste rein vegane Supermarkt von Billa. 2.500 Produkte pflanzlichen Ursprungs sind im kleinen Ecklokal im Untergeschoss des Kaufhauses Gerngross in der Wiener Mariahilfer Straße zu finden. Rund ein Fünftel davon gibt es in keiner anderen Filiale, auch nicht im Billa Plus, der gleich gegenüber seines neuen, kleinen Cousins liegt.