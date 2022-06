Am Sonntagvormittag hat sich in Mühlbach am Hochkönig (Salzburg) ein Paragleiterabsturz ereignet, bei dem ein 46-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen ist. Eine Gruppe von fünf erfahrenen Alpinisten war laut Polizei Salzburg über die Südwand direkt auf den großen Bratschenkopf aufgestiegen. Einer von ihnen wollte nach dem Aufstieg mit seinem Gleitschirm nach Hause fliegen. Bei offensichtlich guten Startbedingungen und ausgezeichneter Sicht hob er in Richtung Süden ab.

Unmittelbar nach dem Start klappte aber ein Teil des Schirms ein, worauf der 46-Jährige abstürzte und etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels im steilen Gelände aufschlug. Der alarmierte Rettungshubschrauber begann mit der Suche aus der Luft, konnte den Verunglückten jedoch nicht finden. Den hinzugekommenen Rettungskräften gelang es schließlich, den Verunfallten aus der Luft etwa 100 Meter unterhalb des großen Bratschenkopfes in einer steilen Rinne zu lokalisieren. Er wurde mit einem Seil geborgen. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 46-Jährigen feststellen.