Die Bestattung Wien hat eine Marke ins Leben gerufen, die sich an preisbewusste Kundinnen und Kunden wendet. Unter dem Namen "Baba" werden Pakete mit günstigen Bestattungsdienstleistungen angeboten. Man wende sich mit der Bestpreis-Schiene an Menschen, die in Zeiten, in denen vieles teurer werde, sparen müssten. Die Begräbniszeremonie werde aber jedenfalls "würdig und pietätvoll" ablaufen, versichert er.

Man biete allerdings nur ein eingeschränktes Sortiment etwa an Särgen an. Dies reduziere auch den Verwaltungsaufwand. Geworben wird bereits auf Facebook, auch die neue Homepage ist schon aktiv. Persönliche Beratung wird in einer neuen Filiale im Bezirk Landstraße angeboten. Als Werbe-Testimonial konnte der Moderator Peter Rapp gewonnen werden.