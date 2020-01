Zeugen kamen zu Hilfe Betrunkener Urlauber stürzte in Kapruner Ache

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Ein stark betrunkener Urlaubsgast ist in der Nacht auf Sonntag in die Kapruner Ache (Pinzgau) gestürzt und mit einer Kopfverletzung im Wasser liegen geblieben. Ein Security-Mitarbeiter eines nahen Lokals sowie weitere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und zogen den Verletzten aus dem Wasser, berichtete die Polizei.

Der Mann war auf dem Nachhauseweg von einem Lokalbesuch in Kaprun und wollte offenbar seine Notdurft in die Kapruner Ache verrichten. Dabei stürzte der Mann in den Niedrigwasser führenden Gebirgsfluss.