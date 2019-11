Facebook

© KLZ/Fuchs

Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen im Bezirk Mödling ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war gegen 12 Uhr auf der B16 zwischen Münchendorf und Achau auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte mit einem Sattelzugfahrzeug. Er verstarb an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer wurde ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien gebracht, hieß es von der Polizei.

Das Auto wurde zerstört, der Lkw wurde ebenfalls schwerbeschädigt, wie auch mehrere Medien online berichteten. Die B16 blieb nach dem Unfall mehrere Stunden lang gesperrt.