Das Bedürfnis, der verstorbenen Verwandten und Freunden zu gedenken, ist alt und noch immer groß. Zu Allerheiligen und Allerseelen besuchen viele Menschen die Friedhöfe © APA/HERBERT NEUBAUER

Nebel verhüllt stimmungsvoll den Kerzenschein am Grab, Krähen scharren unter blattlosen Bäumen und die Tage werden dunkler. Wenn es im November nebelt, passt die Stimmung gefühlsmäßig zum heutigen Totengedenken.



Doch ursprünglich wurde Allerheiligen gar nicht im November, sondern im Frühsommer begangen. „Es gab eine Umdatierung“, erklärt Christian Wessely, Fundamentaltheologe an der Karl-Franzens-Universität Graz. „In der frühen Kirche sind Christen verfolgt worden. Vor allem unter den beiden Kaisern Diokletian und Galerius hat es eine unglaubliche Christenverfolgung gegeben.“ Märtyrer, die sich nicht von ihrem starken Glauben abbringen ließen, wurden getötet und bekamen einen Gedenktag.



Durch die diokletianische Verfolgung kamen jedoch so viele Menschen um, dass um 400 nach Christus ein Gedenktag für alle Märtyrer festgelegt wurde.Unter Einfluss der iroschottischen Missionare kam es dann zur Verlegung auf den 1. November. Sie waren der Meinung, dass an diesem Tag die Verbindungstore zwischen dieser Welt und der Anderwelt offen stehen. Dahinter stünde die Vorstellung, dass Heilige nicht tot, sondern in unmittelbarer Gottesnähe sind. „Das keltische Samhain wurde als Gateway zwischen Diesseits und Jenseits hergenommen und adaptiert.“

Allerheiligen ist ein hoher Feiertag



Später ging es nicht nur um Märtyrer, sondern um alle Heiligen. „Der Allerheiligentag ist ein hoher Feiertag, er sollte auch nicht traurig verbracht werden“, sagt Christian Wessely. „Die Tatsache, dass Gott bestimmte Menschen zur Heiligkeit berufen hat und wir darauf vertrauen, dass sie nach wie vor in einer gewissen Weise ein Bindeglied zwischen uns und Gott darstellen können, soll an diesem Tag gefeiert werden.“

Auch Allerseelen ist ein Totengedenktag, „aber im Unterschied zum Allerheiligentag, wo es um die Menschen geht, die in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen, geht es am Allerseelentag um alle Verstorbenen – ungeachtet dessen, ob noch irgendjemande an sie denkt oder sie längst vergessen sind“, erklärt der Fundamentaltheologe. Da stehen Besinnung und Einkehr im Zentrum.

Dieses Gedenken mache es unter bestimmten Umständen möglich, den Verstorbenen den Aufenthalt im Purgatorium, dem Fegefeuer, zu erleichtern.

Wenn man die Toten begräbt, begeht man eines der größten Werke der Barmherzigkeit. Christian Wessely, Fundamentaltheologe



Das Totengedenken selbst hat sich aber immer mehr auf den Allerheiligentag verschoben. Dazu werden Gräber geschmückt und besucht, Kerzen entzündet, die am Grab das ewige Licht symbolisieren.

„Für viele ist es ein Ritual, zu Allerheiligen auf den Friedhof zu gehen und dann den Allerheiligenstriezel zu essen“, erklärt die Psychotherapeutin Maria Kubin. Vor allem für Menschen, bei denen der Tod im Moment nicht so aktuell ist. „Für jene, die gerade akut am Trauern sind, ist es gut, dass es auch Zeiten gibt, wo sie offiziell wieder trauern dürfen.“ Gerade wenn jemand in den letzten Monaten verstorben sei, hätten Angehörige oft das Gefühl, nach einer gewissen Zeit nicht mehr darüber reden zu dürfen. „Allerheiligen ist ein Zeitpunkt zu dem man die Person, die einem fehlt, in den Mittelpunkt stellen darf.“

Das Trauerjahr



Doch wie viel Trauer ist richtig, ist normal? „Die alte Idee des Trauerjahres war gar nicht so dumm“, erklärt die Psychotherapeutin. „Man muss nicht ein Jahr lang traurig sein, aber es dauert ungefähr ein Jahr, bis man bereit ist, sich neu dem Leben zuzuwenden.“

So individuell wir Menschen trauern, so individuell wird in unserer Gesellschaft auch der Umgang mit dem Tod: „Das betrifft alle Bereich unseres Lebens. Wir hinterfragen Rituale und versuchen, sie mit neuen Inhalten zu füllen. Das passiert auch beim Sterben und der Begräbniskultur“, weiß die Therapeutin. In Wien werden im „Sargatelier“ etwa Workshops angeboten. Unter professioneller Anleitung gestalten Angehörige einen Sarg selbst.

Wir hinterfragen Rituale und versuchen, sie mit neuen Inhalten zu füllen. Maria Kubin, Psychotherapeutin



Auch bei Bräuchen gibt es heute viel Veränderung: „Das sklavisch genaue Einhalten von Abläufen erscheint in unserer säkularisierten Gesellschaft nicht mehr so wichtig zu sein“, erklärt Johann Verhovsek vom Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie. „Rituale haben die Funktion, durch ihre Wiederholung Sicherheit zu vermitteln.“