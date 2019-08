In Wien-Brigittenau hat ein 33-jähriger Syrer vor einem Lebensmittelgeschäft auf seine Frau eingestochen. Sie wurde am Gesicht verletzt.

Ein 33-jähriger syrischer Staatsangehöriger ist am Dienstag in Wien-Brigittenau vor einem Lebensmittelmarkt mit seiner 41-jährigen Ex-Gattin in einen Streit geraten. Plötzlich zückte der Mann ein Messer und stach auf die Frau ein. Sie wurde am Gesicht verletzt.

Das Opfer konnte sich in die Filiale retten, der Tatverdächtige flüchtete. Später konnte der Mann in Wien-Meidling festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen.