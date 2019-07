Gefahr "Overtourism"Dem Herzen von Wien droht der große Infarkt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Jäger

Wer im Sommer durch die Wiener Innenstadt spaziert, kommt nicht nur sprichwörtlich kaum an ihnen vorbei: den Touristengruppen. Mit Kopfhörern in den Ohren schieben sie sich langsam durch die Straßen. Ganz vorne hält jemand ein Schild mit dem Namen des Tourveranstalters in die Luft. Für Markus Figl, Großneffe des Nachkriegsbundeskanzlers Leopold Figl und ÖVP-Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, sind die Touristenmassen ein Ärgernis. „Sie gehen ein Mal durch die Stadt, verstopfen die Straßen, haben kein Interesse und keine Zeit, etwas einzukaufen.“