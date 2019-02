In Wien ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall in einer U-Bahn-Station gekommen.

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 37-Jähriger ist am Mittwoch am Nachmittag in der U1-Station Nestroyplatz in Wien auf die Gleise gestürzt. Sofort drückten Anwesende den Not-Stopp-Knopf, um ein Einfahren der U-Bahn zu verhindern. Nachdem der Strom abgeschaltet worden war, retteten Polizisten den offensichtlich Betrunkenen vom Gleis. Der Mann wurde von der Rettung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.