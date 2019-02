Ein Seniorenheim in Hallein wurde am Mittwoch zum Schauplatz einer blutigen Auseinandersetzung.

© Weichselbraun

20 bis 30 Mal zugeschlagen hat ein 47-jähriger Hilfsarbeiter am Mittwoch in einem Seniorenheim in Hallein. Sein Opfer, ein ebenfalls 47-jähriger Einheimischer, blutete stark im Gesicht, als die Polizei am Tatort ankam. Der Hilfsarbeiter, der aus Ungarn stammt, soll unvermittelt und wie aus heiterem Himmel auf sein Opfer eingeprügelt haben, wie Zeugen berichten. Der mutmaßliche Täter, der sich zum Vorfall geständig zeigte, wurde vorläufig festgenommen und nach der Behandlung - er hatte Verletzungen an den Händen - in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Auch das Opfer musste ärztlich versorgt werden.

Als Motiv für die Tat gaben die Beteiligten eine vermeintliche Affäre des Opfers mit der Lebensgefährtin des Ungarn an.