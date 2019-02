Auf der A14, der Rheintalautobahn, ist am Mittwoch das Auto eines 24-Jährigen in Feuer aufgegangen.

Auto geriet auf der A14 in Vollbrand © FF Rankweil

Die Feuerwehr Rankweil wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr Uhr zu einem Pkw-Brand auf der Autobahn-Abfahrt Rankweil in Fahrtrichtung Deutschland gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Während der Fahrt im Ambergtunnel hatte der Lenker bemerkt, dass sein Auto an Leistung verlor. Deshalb für der Mann auf die Ausfahrt Feldkirch-Nord, wo es in Flammen aufging.

Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr war mit 20 Mann im Einsatz.