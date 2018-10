Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Ein Mitarbeiter der ÖBB hat am Montagnachmittag am Bahnhof Schwarzach (Pongau) Hilferufe aus einem türkischen Lastwagen gehört, der auf einem Zug der Rollenden Landstraße abgestellt war. Der Mann alarmierte die Polizei, die am Anhänger in einer Nische zwischen dem Frachtgut drei Flüchtlinge entdeckte. Bei ihnen handelt es sich vermutlich um Afghanen im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren.

Die drei Jugendlichen und der unter dem Verdacht der Schlepperei stehende 53-jährige türkische Lkw-Fahrer wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigefängnis gebracht. Warum die drei Flüchtlinge auf sich aufmerksam gemacht haben, stand zunächst noch nicht fest. Sie werden erst im Laufe des Dienstags vernommen. ai