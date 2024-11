Zu einem Gewaltverbrechen dürfte es am Freitagabend in Wien-Wieden gekommen sein. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war die Polizei aufgrund weiblicher Hilferufe an eine Adresse im Bereich Belvederegasse - Viktorgasse gerufen worden. Die betreffende Wohnungstür wurde zunächst nicht aufgemacht. Als sie gewaltsam geöffnet wurde, sprang ein Mann aus dem dritten Stock und kam dabei ums Leben. Für die die schwer verletzte Frau wurde die Rettungskette in Gang gesetzt

Was sich genau in der Wohnung abgespielt hatte, ist derzeit unklar. „Umfassende Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien sind vor Ort im Gange“, meinte Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der APA.