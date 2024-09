Endlich wird sie morgen vorbei sein – die Frage, ob denn doch noch die eine Partei vor der anderen liegen könnte oder ob die eine, jene, gegen die andere bereits vor dem Wahlergebnis die Errichtung von Brandmauern einforderten, vielleicht doch nicht einen so großen Vorsprung haben wird wie seit einem Jahr vorhergesagt. Am Ende sind ja alle Umfrageinstitute wieder ein bisschen zurückgerudert. Es könnte doch sein, dass die Unwetterkatastrophe noch etwas bewirkt habe oder vielleicht auch nicht. Ziemlich viel Kaffeesudleserei, die halt zu Wahlkampfzeiten gehört wie Attacken, Untergangsszenarien oder Vorwürfe, vor dem Wahltag würden wieder To-do-Listen aus der Mottenkiste geholt, die am Tag danach in die Kiste zurückwandern.