In einem Gewerbebetrieb in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) im Industriezentrum NÖ-Süd ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung war die Folge. „Bewohner in den Gemeinden Biedermannsdorf, Wiener Neudorf, Mödling und Vösendorf werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten“, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando per Aussendung mit. In Brand stand eine Lagerhalle. Der Alarm war gegen 17.30 Uhr eingegangen.

Die Einsatzstelle sollte großräumig gemieden werden, hieß es. Es kam auch zu einer Sichtbehinderung auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neudorf.

Ausgelöst wurde die höchste Alarmstufe (“B4“). Zehn Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften rückten zunächst aus, es dürften aber noch mehr werden, sagte Paul Fastner vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling der APA. Die Löscharbeiten würden wohl mehrere Stunden dauern.