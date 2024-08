Ein 25-Jähriger soll Donnerstagabend auf einer Straße im Linzer Stadtteil Ebelsberg auf seine Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser eingestochen und sie schwer verletzt haben. Danach hab sich der Mann offenbar selber Stichverletzungen zugefügt. Er und die 22-jährige Frau wurden in Krankenhäusern notoperiert. Grund für die Tat dürften laut Polizei andauernde Beziehungsprobleme gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Linz hat Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen.

Frau flüchtete und brach zusammen

Nach dem Messerangriff konnte die Frau mit dem Auto zwar noch flüchten, brach aber später in einem Mehrparteienhaus zusammen, so die Polizei. Nachbarn leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Zwischenzeitlich habe sich der Mann selbst schwere Stichverletzungen zugefügt, er wurde von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. Sowohl Opfer als auch Tatverdächtiger befanden sich am Freitag nach den Operationen außer Lebensgefahr, konnten aber noch nicht befragt werden.