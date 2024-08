Es gibt sicher angenehmere Begrüßungen als eine Würgeschlange, die an der Tür hängt. So erging es einem Ehepaar aus Oberösterreich, das in seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus zurückkehrte. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, haben sich die beiden aber wohl schnell vom ersten Schock erholt und dann richtig gehandelt.

Schlange war schon sehr träge

Sie fotografierten das Tier, fanden so heraus, dass es sich um eine Königspython handelte und alarmierten die Feuerwehr. Diese verwies das Ehepaar an die Tierrettung Linz, die sich auf den Weg machte. Beim Eintreffen der Tierrettung hatte sich die Schlange bereits auf dem Gehsteig vor dem Haus zusammengerollt.

„Sie war schon sehr träge. Diese Schlange braucht immer 23 bis 26 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit“, wird Tierretterin Manuela Bichler zitiert. Das Tier habe sich schließlich nicht gewehrt, als es von den Tierschützern in eine Transportbox gelegt wurde. Wie die Würgeschlange zur Tür kam, ist bisher nicht geklärt.