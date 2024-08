In Filzmoos steht der Dachstuhl eines Hotels in Vollbrand. Fünf Feuerwehren aus dem Pongau sind derzeit im Einsatz. Die Brandursache war zunächst völlig unklar.

Dachstuhlbrand bei Hotel in Filzmoos: 109 Personen in Sicherheit gebracht

Ein Großbrand in einem Hotel forderte am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte im Pongau. Gegen 15 Uhr brach im Hotel Neubergerhof im Obergeschoß ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich über den Dachstuhl auf weitere Anbauten aus. Gegen 18 Uhr war der Brand unter Kontrolle – danach musste allerdings das Dach abgetragen werden. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Abendstunden an. Die Brandursache war zunächst völlig unklar. Das berichteten die Salzburger Nachrichten: