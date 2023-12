Eine Bank in einem Einkaufszentrum in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing war Dienstagnachmittag Schauplatz eines Überfalls. Ein Mann betrat gegen 14.15 Uhr mit einer Schusswaffe in der Hand die Filiale, wo sich mehrere Angestellte und Kunden aufhielten. Er zeigte auf die Waffe und forderte mit einer Nachricht einen Bankangestellten auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Damit flüchtete der etwa 30- bis 35-Jährige laut Polizei. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Zwei Überfälle am Montag

Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, die nun nach dem Täter fahndet. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Der Mann ist 1,70 Meter groß und trug eine grüne Kapuzenjacke und eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen sowie weißen Schuhen. Er hatte einen schwarzen Schal ins Gesicht gezogen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle oder beim Landeskriminalamt Wien 01/31310/DW33800 entgegengenommen.

Bereits am Montag wurden zwei Überfälle begangen. Beim ersten Coup auf ein Geldinstitut in Wien-Donaustadt scheiterte der Täter kläglich, weil es sich nur um eine Beratungsbank handelte. Bei einem weiteren Raub auf eine Tankstelle in Favoriten war der Täter erfolgreicher. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei diesen Überfällen um denselben Täter handelt. Auch hier agierte der Räuber, indem er einen Zettel auf das Pult legte, auf dem zu lesen war, dass es sich um einen Überfall handelt und er Geld haben wollte. Laut Pressesprecher Philipp Haßlinger wird nun geprüft, ob die heutige Tat mit den anderen in Zusammenhang steht.