Mahlzeit! Die EU-Kommission sprach sich am Donnerstag für eine Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat für weitere zehn Jahre aus. Dem EU-Berufungsausschuss war zuvor erneut keine mehrheitliche Einigung bei der Abstimmung um ein mögliches Verbot gelungen.

Warum die Ärztekammer mit Millionen den Machtverlust bekämpft

Der Konflikt zwischen den Ärzten und dem Gesundheitsministerium spitzt sich immer weiter zu. Die Gründe, warum sich die Ärztekammer so vehement gegen die geplante Reform wehrt, sind vielschichtig. Hier erfahren Sie mehr Hintergrundinformationen!

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Das Match um die ORF-Gremien beginnt

Die ORF-Redaktion pocht auf eine Entpolitisierung des Stiftungsrats. Eine Forderung, mit der sie wohl auf Granit stoßen. Sechs Wochen nach Bekanntgabe der Verfassungswidrigkeit mancher ORF-Gremien beginnt die Reform des Stiftungsrats Fahrt aufzunehmen. Heinz Lederer sieht darin Chancen für neue Impulse.

Netanyahus Büro: Hamas-Geisel hat Kind zur Welt gebracht

In Gefangenschaft der radikalislamistischen Hamas wurde eine Frau Mutter eines Kindes. Das vermeldete Sara Netanyahu, die Ehefrau des israelischen Regierungschefs. Diese Information ging aus einem Brief hervor, den Netanyahu an die amerikanische First Lady Jill Biden gesendet hatte.

Im Gazastreifen brachte eine Geisel der Hamas ein Baby auf die Welt © AP / Hatem Moussa

„Beiß die fetten Kinder“: Steirer soll mit Hundebiss gedroht haben

Die Bewohner einer Siedlung sahen sich zu einem großen Teil durch einen Mann und dessen Kampfhund bedroht. Weil sich der Hundebesitzer gemobbt fühlte, wurde er Kindern gegenüber angeblich ausfällig und bedrohte sie. Diese Anschuldigungen wies der Mann im Zuge eines Prozesses nun von sich. (Kleine Zeitung +)

Warum der November für COPD-Patienten so gefährlich ist

Für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen ist der November ein besonders schweres Pflaster. Auf den schnellen Übergang der Witterung von Wärme auf Kälte und vom Trockenen ins Feuchte reagiert die Lunge sehr empfindlich - und kann sogar zur tödlichen Gefahr werden. Hier lesen Sie mehr!

Der Kampf um einen EM-Kaderplatz startet gegen Estland

Nachdem das österreichische Fußball-Nationalteam das Ticket für die Teilnahme an der Europameisterschaft im nächsten Jahr schon im Oktober lösen konnte, kann sich Teamchef Ralf Rangnick nun voll und ganz auf die Turniervorbereitung konzentrieren. Den Auftakt macht heute das Auswärtsspiel in Tallinn. (Kleine Zeitung +)

Verrückte Teampräsentation sorgt für geteilte Meinungen

Las Vegas steht für Spektakel. Beim erstmaligen Gastspiel der Formel 1 im Herz von Nevada machen schon Tage vor den ersten gefahrenen Kilometern Videos und Bilder von außergewöhnlichen Teampräsentationen, groß angelegte Ankündigungen und kunterbunte Feuerwerke die Runde. Diesen Flair begrüßen viele Fahrer, Weltmeister Max Verstappen ist allerdings kein Freund der aufbrausenden Inszenierung.

Las Vegas verspricht ein Formel 1-Wochenende der Superlative © IMAGO / Hoch Zwei

Bella Hadid postete Kinder aus Syrien, statt aus dem Gazastreifen

Das Supermodel hat einen Vater mit palästinensischen Wurzeln und macht sich auf Social Media regelmäßig für die unschuldigen Zivilisten in Gaza stark. Ein neues Posting sorgt aufgrund seines fälschlichen Inhalts jetzt für große Aufregung.

Bella Hadid geriet mit einem Instagram-Posting ins Kreuzfeuer der Kritik © IMAGO/ABACAPRESS/Piovanotto Marco

