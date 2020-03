Facebook

© Weichselbraun Helmuth

In Krisensituationen zeigt sich die Bedeutung der Einsatzkräfte. Was Politiker oftmals geschickt für Eigenwerbung nutzen. Ein Händeschütteln in der Feuerwehr-Einsatzzentrale hier, ein Foto beim Beseitigen der Hochwasserschäden da. Ist die Krise abgewendet, schwindet auch das Interesse an den Einsatzkräften.