Nachdem die Gerüchte rund um eine Schwangerschaft von Aurora Ramazzotti, der Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti, schon längere Zeit kursierten, verkündete Aurora nun ganz offiziell in einem ironischen Instagram-Video die Neuigkeiten.

Die Schweizer Moderatorin Hunziker und Italo-Pop-Sänger Ramazzotti werden also Großeltern. Bereits vor einigen Wochen informierte das italienische Magazin "Chi" über eine angebliche Schwangerschaft, bis zuletzt aber gab es keine offizielle Stellungnahme der werdenden Mutter Aurora. Nun bestätigte sie die Babynews und machte sich auch über die seit Jahren immer wieder aufkeimenden Gerüchte einer Schwangerschaft lustig. Der Vater ist Unternehmer Goffredo Cerza.

"Wir möchten uns bei all unseren Freunden entschuldigen, bei denen wir es in den letzten Monaten leugnen mussten. Als die Nachricht bekannt wurde, war es noch nicht an der Zeit, sie öffentlich zu machen", schrieb die 25-jährige Ramazzotti zu dem Video auf ihrem Instagram-Profil.