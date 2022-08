Sie haben sich offenbar getraut – endlich. TV-Star Klaas Heufer-Umlauf (38) und die österreichische Moderatorin Doris Golpashin (41) sind bereits seit zehn Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder im Alter von vier und neun Jahren. Und jetzt haben die beiden laut "Bild"-Zeitung geheiratet: "Grand Amore in Italien", so die "Bild".

Geplant war die Hochzeit offenbar bereits seit Längerem, jetzt war es wohl so weit. Die Hochzeit am Samstag fand demnach im malerischen Küstenort Manduria in Apulien statt. Vor der Trauung verbracht das Paar laut diversen Zeitungsmeldungen entspannte Stunden am Strand mit Familie und Freunden. Das Hochzeitsfest fand dann in einem Landhotel statt.

Der "TV-Spaßvogel" und die österreichische Moderatorin leben bereits seit Längerem in Berlin zusammen. Klaas Heufer-Umlauf wurde bekannt als Teil des Duos Joko und Klaas, Doris Goldpashin ist Fernseh- und Radiomoderatorin und Schauspielerin. Im Jahr 2012 wurde bekannt, dass Golpashin mit dem Heufer-Umlauf liiert ist. Im April 2013 wurde das erste Kind des Paares geboren, 2018 folgte das zweite.