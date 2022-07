Royaler Besuch kommt in die Wiener Staatsoper: Fürst Albert II. und seine Schwester Prinzessin Caroline von Hannover sollen am Sonntag nach Österreich kommen. Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar keine, "Heute" aber berichtet, dass die beiden in die Hauptstadt kommen werden.

Der Grund: Am 3., 5. und 7. Juli gibt es Vorstellungen von "Il turco in Italia", am 8. Juli zudem eine Benefiz-Gala, bei der auch Placido Domingo und Rolando Villazon auftreten. Für die Turco-Premiere werden sie anreisen. Unklar ist derzeit noch, ob sie über Nacht bleiben oder nach der Vorstellung wieder abreisen. Es ist kein offiziellen Staats-, sondern einen reiner Privatbesuch. Ein Teil des Erlöses der Gala geht zugunsten AMADE (Association Mondiale des amis de l’enfance), eine Stiftung zugunsten benachteiligter Kinder in aller Welt. Caroline ist auch Präsidentin dieser Organisation.

Gastspiel der neuen Intendantin der Opéra Monte Carlo

Cecilia Bartoli gibt seit dem 28. Juni in Wien ein Gastspiel. Das Stück "Rossinimania" der "Staatsopern-Königin" steht unter dem Ehrenschutz Alberts II. und auch das Orchester ("Les musiciens du Prinze") ist ihm gewidmet.

Das Gastspiel trägt ihren Namen zu Ehren des Komponisten Giaochino Rossini, der vor 200 Jahren Wien in seinen Bann zog. Auch ist es das erste reguläre Mal, dass Bartoli in der Wiener Staatsoper singt. Der fulminante Auftakt mit "La Cenerentola" Ende Juni war ein Erfolg: 30 Minuten Applaus und drei Zugaben.

Bartoli wird ab kommender Saison, also ab Herbst, auch die Intendanz der Opéra Monte Carlo übernehmen. Beim Wienbesuch der monegassischen Royals wird Alberts Ehefrau Charlène, die immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, nicht dabei sein.