Bond-Produzentin Barbara Broccoli (62) ist die Tochter von Legende Albert R. Broccoli, der Anfang der 60er-Jahre die Bondreihe erfand und bis zu seinem Tod 1996 prägte. Gemeinsam mit ihrem Halbbruder Michael G. Wilson (80) führt Barbara seit „Golden Eye“ das Kommando über Bond. Am Rande einer Veranstaltung hat sich die Bond-Chefin ein wenig in die Karten schauen lassen, was die Zukunft der Figur betrifft: Noch sei die Nachfolge von Daniel Craig (54) nicht beschlossen, sagt Broccoli.

Die Dreharbeiten zum nächsten Bond könnten allerfrühestens in zwei Jahren beginnen, weil: „Wir haben noch kein Drehbuch und wir werden auch so bald keines haben, solang wir uns noch nicht dazu entschlossen haben, wohin wir mit der Figur wollen.“ Es sei nämlich tatsächlich eine „Neuerfindung“ des Agenten geplant: „Das braucht seine Zeit.“ Dass der neue Bond ein Mann sein wird, hat Broccoli vor einiger Zeit schon verraten. Tom Hardy, Henry Cavill, Richard Madden und Idris Elba werden als mögliche Nachfolger immer wieder genannt. Spekuliert wird auch darüber, ob man sich Bonds Jugendtagen widmen wird.

Das Phänomen Bond wird künftig wohl häufiger in mehr oder weniger originelle Formate gepresst. Amazon kaufte die alte Produktionsfirma MGM und so die Bond-Rechte. Erster Streich: „007’s Road to a Million“, eine Realityshow, bei der die Kandidaten im Bond-Stil um eine Million Pfund kämpfen.