DKNY, Tommy Hilfiger, Guess, Levi's und nun auch Karl Lagerfeld - die Liste der Marken und Lizenzen, die dem Bekleidungsunternehmen G-III Apparel Group mit Sitz in New York gehören, ist lang.

Als alleiniger Besitzer von Karl Lagerfeld stockte das Unternehmen seinen Anteil von bisher 19 Prozent auf 100 Prozent auf und zahlte dafür 200 Millionen Euro. Das teilte die G-III Apparel Group am Montag mit. Bisheriger Besitzer der 81 Prozent war eine Gruppe privater und institutioneller Investoren.

"Wir haben uns einen Ruf für unsere Produktkompetenz sowohl in der Damen- als auch in der Herrenmode über ein vielfältiges Sortiment an Bekleidung und Accessoires aufgebaut", sagt das Unternehmer über sich selbst. G-III Apparel entwirft, produziert und vertreibt Bekleidung in den USA und international.