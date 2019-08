Am Freitag tritt Metallica im Wiener Happel-Stadion auf - einen Teil der Einnahmen spendet die Band an das Neunerhaus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zeigen soziales Engagement: Metallica © APA

Am Freitag gastiert Metallica im Wiener Happel-Stadion - es ist eines der Konzert-Höhepunkte. Und eine Institution freut sich ganz besonders auf diesen Gig: das Neunerhaus. Die Band spendet eine Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf für das Wiener Konzert dem Neunerhaus, das seit 20 Jahren obdachlosen Menschen in Wien hilft.

Metallica betreibt die Wohltätigkeitsstiftung "All Within My Hands Foundation" (benannt nach einem Song), mit der die Musiker immer wieder ausgewählte soziale Einrichtungen an ihren Auftrittsorten unterstützen.

Wie wird die Übergabe funktionieren? Am Freitag bekommt ein Neunerhaus-Klient stellvertretend für alle von der Band den Spendenscheck überreicht. Dieser darf sich dann auch das Konzert anschauen.